شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اللبناني يبحث مع المنسقة الأممية ورئيس بعثة يونيفيل أحداث مطار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام يبحث مع المنسقة الأممية ورئيس بعثة يونيفيل أحداث مطار بيروت، ونعرب عن تقديرنا للدور الذي تقوم به القوات الدولية في الجنوب.

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني أننا نستنكر بشدة الاعتداء على آليات وعناصر يونيفيل، واتخاذ الإجراءات العاجلة لتحديد هوية المعتدين وتحويلهم للقضاء.