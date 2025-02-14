شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تعلن عن نجاح وساطتها في لم شمل دفعة جديدة من الأطفال مع عائلاتهم في روسيا وأوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دولة قطر اليوم الجمعة عن نجاح وساطتها في لم شمل دفعة جديدة من الأطفال في أوكرانيا وروسيا مع عائلاتهم، وذلك في إطار جهودها المستمرة بغرض لم شمل الأسر المشتتة؛ بسبب النزاع بين روسيا وأوكرانيا.‎



وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن جهود الوساطة المستمرة لقطر من أجل لم شمل الأطفال مع عائلاتهم في أوكرانيا وروسيا، تأتي امتدادا لنهجها في الوساطة وحل النزاعات بالوسائل السلمية، وفقا لمبادئ القانون الدولي، وتعكس في الوقت ذاته التزامها الثابت بالمبادئ الإنسانية والتضامن الدولي.



‎ وتعرب دولة قطر عن تقديرها لماريا لفوفا بيلوفا مفوضة حقوق الطفل لدى رئيس الاتحاد الروسي، ولدميترو لوبينيتس مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني، على جهودهما الدؤوبة التي أدت إلى إنجاح عمليات لم شمل الأسر المشتتة.