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مصدر أمني لبناني: إصابة أحد أفراد يونيفيل بعد إشعال النار في سيارة أممية بمحيط المطار

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مصدر أمني لبناني: إصابة أحد أفراد يونيفيل بعد إشعال النار في سيارة أممية بمحيط المطار

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القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن مصدر أمني لبناني يعلن عن إصابة أحد أفراد يونيفيل بعد إشعال النار في سيارة أممية بمحيط المطار.

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها، أن الجيش اللبناني يتدخل لوقف أعمال العنف وقطع طريق مطار بيروت، ومحتجون يقطعون طريق مطار بيروت بركام الأبنية ويعتدون على سيارات تابعة ليونيفيل.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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