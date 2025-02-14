شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى ينفذ عمليات نسف فى مبان ببلدات جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت الوكالة الوطنية للاعلام في لبنان بأن الجيش الاسرائيلي نفذ عملية نسف كبيرة في بلدات كفركلا، ويارون، وميس الجبل؛ في محافظة النبطية، بالجنوب اللبناني.



وذكرت الوكالة أن تحركات عسكرية إسرائيلة جرت رصدها في عدة أحياء بالبلدات اللبنانية؛ حيث أدخل جيش الاحتلال عددا من الشاحنات المحملة بالمواد المتفجرة، وعمد الى تفخيخ منازل في المنطقة.