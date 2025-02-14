شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن فى مؤتمر ميونخ: تحقيق السلام الدائم والعادل هو قيام الدولة الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، أن تحقيق السلام الدائم والعادل يتحقق بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية على التراب الفلسطيني.



جاء ذلك خلال مشاركة الصفدي في مؤتمر ميونيخ للأمن بدورته الـ61 ، اليوم الجمعة، وذلك ضمن جلسة بعنوان "تحقيق الاستقرار في منطقة مضطربة: "آفاق السلام في الشرق الأوسط".



وكشف الصفدي أن هناك عملا على مقترح عربي يقوم على إعادة إعمار قطاع غزة من دون تهجير أهلها، مشددا على أن الفلسطينيين متعلقون بأرضهم، ولا يرغبون بمغادرتها، ويريدون سلاما والعيش بأرضهم.



وأعاد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني التذكير بالمبادرة العربية للسلام.. مؤكدا حق الفلسطينيين بدولتهم المستقلة.



وتحدث الصفدي عن العمل، من دون توقف، لتحقيق السلام العادل.. مؤكدا أن الأردن يقوم بكل ما يستطيع لأجل فلسطين.



ولفت إلى أن الدول العربية ساهمت بإعادة إعمار غزة لأكثر من مرة، مشيرا إلى أهمية علاج جذور الصراع، وأن الأردن يقوم بعمل كبير لمنع نشوء أي نزاع جديد في الضفة الغربية، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك.