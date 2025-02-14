الخليج اليوم .. اليمن.. مقتل قيادي سعودي بارز في "القاعدة" بغارة أمريكية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قتل قيادي بارز سعودي الجنسية في تنظيم "القاعدة" الإرهابي بقصف جوي يعتقد أنه أمريكي، استهدف محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.

وأفاد مصدر لـ "ريا نوفوستي" بأن القيادي المكنى "أبو محمد الهذلي المكي" قُتل يوم الأربعاء، بغارة جوية نفذتها طائرة من دون طيار أمريكية استهدفت معقلا للتنظيم في منطقة المصِّينعة بمديرية الصعِّيد، جنوب مدينة عتق مركز محافظة شبوة.

وأضاف أن استهدافه تم بعد مقتل أمير الحرب في التنظيم "أبي علي الديسي" الذي كان يشغل أمير ولاية قيفة، بغارة أمريكية في محافظة شبوة.

وتأتي الغارات الأمريكية بعد أيام من مقتل عنصر في التنظيم يدعى "أبي يوسف المحمدي"، إثر انفجار دراجة نارية مفخخة في منطقة الصمَّدة بمديرية الوادي شرق مدينة مأرب.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

المصدر: ريا نوفوستي