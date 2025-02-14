شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا ترسل 52 طنا من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت فرنسا أنها سترسل شحنة من المساعدات الإنسانية تزن نحو 52 طنا، اليوم الجمعة على متن طائرة قام بتسييرها الاتحاد الأوروبي، إلى السكان المدنيين في قطاع غزة.



وأوضحت الخارجية الفرنسية - في بيان لها - أن الشحنة، التي أعدها مركز الأزمات والدعم التابع لوزارة الخارجية الفرنسية، تشمل خياما وأغطية لأكثر من ألف عائلة فلسطينية في قطاع غزة، ومايقرب من طن من الأدوية.



وأشارت إلى أنه سيتم تسليم الشحنة في العاصمة الأردنية عمان إلى الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وهي مؤسسة أردنية شريكة، مكلفة بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة وفق دورها التنسيقي في هذا الشأن.



كما سيعمل العديد من شركاء فرنسا، ولا سيما عدد من المنظمات غير الحكومية الفرنسية، على ضمان توزيع المساعدات في قطاع غزة عبر الجسر الإنساني البري الأردني لتوصيل المساعدات الانسانية.



وتشكر فرنسا الاتحاد الأوروبي والأردن وقطر، وكذلك جميع شركائها الذين يساهمون في عملية التضامن الجديدة هذه.



وشددت الخارجية الفرنسية على أن باريس تواصل جهودها للاستجابة للاحتياجات الانسانية الطارئة في غزة، كما تجدد دعوتها إلى فتح جميع المعابر وتسهيل عمل الجهات الفاعلة الإنسانية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، وفقا للقانون الدولي.