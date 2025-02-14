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الخليج اليوم .. الخارجية السعودية: نرحب بعقد قمة بين ترامب وبوتين في المملكة

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الخليج اليوم .. الخارجية السعودية: نرحب بعقد قمة بين ترامب وبوتين في المملكة

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أشادت بالمكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بتاريخ ١٢ فبراير ٢٠٢٥ م، وما تم الإعلان عنه من إمكانية عقد قمة تجمع فخامتيهما في السعودية.

 

حيث أعربت السعودية في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم، عن ترحيبها بعقد القمة في السعودية، وتؤكد استمرارها في بذل جهودها لتحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا، والتي بدأت منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية.

 

وجاء في البيان، أن الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أبدى خلال اتصاله في الثالث من مارس ٢٠٢٢م بكل من الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس فولوديمير زيلينسكي استعداد السعودية لبذل مساعيها الحميدة للوصول إلى حل سياسي للأزمة، وقد واصلت السعودية خلال الثلاث سنوات الماضية هذه الجهود بما في ذلك استضافتها للعديد من الاجتماعات بهذا الخصوص.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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