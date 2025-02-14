الخليج اليوم .. بتنظيم إماراتي.. مؤتمر إنساني بأديس أبابا لدعم شعب السودان

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكدت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي على التزام بلادها بتقديم الدعم الإنساني للشعب السوداني.

وشددت الوزيرة على وجوب إدخال المساعدات للسودان الذي يواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة.

يأتي ذلك بينما يرتقب في الساعات المقبلة انطلاق المؤتمر الإنساني لدعم الشعب السوداني في أديس بابا بتنظيم من دولة الإمارات وشركائها الإفريقيين.

وستعلن فيه الإمارات عن مساعدات إغاثية بقيمة 200 مليون دولار، ما يرفع قيمة المساعدات الموجهة للسودان إلى 600 مليون دولار منذ تفاقم الأوضاع الإنسانية في السودان.

وسيركز المؤتمر على تأمين دخول المساعدات الإنسانية من دون شروط وتأمين ممرات آمنة للمنظمات الاغاثية في ممارسة عملها الاغاثي.