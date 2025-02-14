الخليج اليوم .. هذه أهم المعلومات عن مشروع الربط الكهربائي الخليجي مع عمان

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قالت وكالة الأنباء العمانية إن هيئة الربط الكهربائي الخليجي، وصندوق قطر للتنمية، وقعا اتفاقية تمويل بـ38.5 مليون ريال عُماني لمشروع الربط المباشر بين الهيئة وسلطنة عُمان.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع هيئة الربط الكهربائي الخليجي المباشر مع عمان أكثر من 269.2 مليون ريال عُماني، إذ يتضمن المشروع إنشاء خطين كهربائيين، يربطان محطة السلع التابعة لهيئة الربط الكهربائي في الإمارات، ومحطة عبري في عمان بطول إجمالي يبلغ 540 كيلومتراً، وبـ400 كيلوفولت.

يعزز المشروع أمن الطاقة واستدامتها إلى جانب دعم خطط دول مجلس التعاون لتطوير البنية الأساسية للطاقة وفق نهج يحقق الكفاءة والموثوقية، كما يعزز استقرار الشبكات الكهربائية، وسيحقق المشروع فوائد عدة لسلطنة عُمان، ودول مجلس التعاون، بتحقيق وفورات تصل لمئات الميغاوات من القدرات التوليدية الإضافية.

وفورات مالية

وبالتالي يقلل الحاجة إلى بناء محطات توليد جديدة، إضافة لتعزيز وتسهيل تبادل الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون وسلطنة عُمان، مما يزيد من مرونة الأنظمة الكهربائية ويعزز استقرارها، كما يخفض التكاليف التشغيلية، بتقليل النفقات التشغيلية للدول المرتبطة بالشبكة، مع تحقيق وفورات مالية سنوية، فضلاً عن خفض الانبعاثات الكربونية للحفاظ على البيئة.

أمن الطاقة

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، محسن الحضرمي، إن مشروع الربط الكهربائي يعد من أهم مشروعات ربط البنية الأساسية التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي، فمنذ بدء تشغيله في عام 2009، ارتبطت شبكات الكهرباء في دول مجلس التعاون بشبكة خليجية مشتركة للمحافظة على استمرارية أمن الطاقة لشبكات كهرباء دول الخليج، وتحقيق أعلى مستويات الموثوقية والاعتمادية والكفاءة.

ونجحت الهيئة في تجنب شبكات الدول الأعضاء الانقطاعات الكهربائية، وذلك بتقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط الكهربائي، حيث بلغ عدد حالات الدعم أكثر من 2800 حالة دعم منذ بدء التشغيل حتى الآن.