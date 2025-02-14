الخليج اليوم .. السعودية تعلن استعدادها لاستضافة قمة بوتين وترامب

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أشادت السعودية بالمكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، وأعلنت ترحيبها باستضافة قمة الزعيمين.

وأعربت المملكة في بيان عن ترحيبها بإمكانية عقد قمة تجمع بوتين وترامب على أراضيها، مؤكدة دعمها لجهود تحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا.

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي قد أبدى استعداد المملكة لمساعدة الأطراف المعنية في الوصول إلى حل سياسي للأزمة، وذلك خلال اتصالاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي في 3 مارس 2022.

وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، واصلت المملكة جهودها الدبلوماسية بما في ذلك استضافة عدد من الاجتماعات التي تهدف إلى إيجاد حلول سلمية للأزمة.

وأكدت السعودية التزامها بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، معربة عن أملها في أن تسهم القمة المحتملة بين الرئيسين الروسي والأمريكي في تعزيز الحوار والتفاهم بين الجانبين.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيسين الروسي والأمريكي أجريا محادثة هاتفية يوم الأربعاء استمرت قرابة ساعة ونصف الساعة.

وبحث الزعيمان تبادل البلدين الموقوفين والسجناء، وسبل التسوية في أوكرانيا.

كما تطرقا إلى الوضع في الشرق الأوسط والبرنامج النووي الإيراني والعلاقات الثنائية في المجال الاقتصادي.

واتفق بوتين وترامب على استمرار الاتصالات وأعربا عن استعدادهما للقاء.