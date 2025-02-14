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الخليج اليوم .. السعودية: استحداث إدارة جديدة للأمن المجتمعي.. هذه تفاصيلها

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الخليج اليوم .. السعودية: استحداث إدارة جديدة للأمن المجتمعي.. هذه تفاصيلها

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

إنفاذاً لتوجيهات الأمير ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتطوير وتعزيز كفاءة منظومة العمل الأمني عامة ومنظومة مكافحة الجريمة خاصة، أعلنت وزارة الداخلية عن استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص لتعزيز أمن المجتمع وسلامته، وترتبط بالمديرية العامة للأمن العام.

 

وأوضحت الوزارة أن الإدارة تُعنى بمكافحة الجرائم التي تتعدى على الحقوق الشخصية أو تمتهن الحريات الأساسية المكفولة شرعًا ونظامًا، أو تتجاوز كرامة الأفراد بأي صورة كانت، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته عبر مكافحة أنشطة الشبكات الإجرامية وتفكيكها، والقضاء عليها بالتنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة كافة على المستويين المحلي والدولي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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