الخليج اليوم .. السعودية: إحباط تهريب 17 ألف حبة "كبتاغون" و4 كيلوغرامات من "الحشيش"



الرياض - كتب موسى القحطاني - تمكنت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" في منفذ الوديعة من إحباط محاولتي تهريب 17,528 حبة كبتاغون، و4.09 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدرة، عُثر عليها مخبأة في مركبتين قدمتا إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنها تمكنت في المحاولة الأولى من إحباط محاولة تهريب 17,528 حبة كبتاغون، عُثر عليها مُخبأة بداخل تجويف هيكل إحدى الحافلات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ، وفي المحاولة الثانية تمكّنت من إحباط محاولة تهريب 4.09 كيلوغرامات من مادة الحشيش، عُثر عليها مُخبأة بداخل تجويف أحد أجزاء شاحنة قادمة إلى المملكة عبر المنفذ.



وأفادت أنه بعد إتمام عملية الضبط، وبالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات تم القبض على مستقبل المضبوطات داخل المملكة.

وأكّدت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، بالتنسيق والتعاون المستمر مع شركائها في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني([email protected]) والرقم الدولي (009661910)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.