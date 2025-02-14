الخليج اليوم .. مفاجأة غريبة .. هذا ما حدث في ختام قمة الحكومات بالإمارات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ربما يتفأجا البعض بفرح مصحوب بشيء من الدهشة حينما يخبره مديره باستحقاقه ترقية في مجال عمله.. بيد أنه على غير العادة أن تجري ترقية الموظف أمام الجمهور! لكنه حدث في الإمارات.

لم تتصور شهد الزرعوني التي تتمتع بمسيرة مهنية تتجاوز الـ 10 أعوام، بإنها في ختام أعمال القمة العالمية للحكومات ستتفاجأ بتكريمها بترقية مهنية، ففي أثناء ختام فعاليات القمة العالمية للحكومات، منح وزير شؤون مجلس الوزراء محمد القرقاوي الموظفة ترقية أمام الحضور، واصفاً إياها بالمجتهدة.

وتقول الموظفة شهد الزرعوني، إنها تشعر بالفخر والامتنان لكونها جزء من مؤسسة القمة العالمية للحكومات، التي تعد منصة عالمية رائدة لاستشراف مستقبل الحكومات.

أضافت نقلاً عن صحيفة الخليج الإماراتية: العمل مع الوزير محمد القرقاوي يعد تجربة ثرية وملهمة، تعلمت الكثير من رؤيته القيادية.

وأوضحت شهد الزرعوني، أنها تمتلك مسيرة مهنية حافلة تمتد على مدار 15 عاماً، حيث عملت خلالها في عدد من المؤسسات المرموقة. فبدأت مسيرتها المهنية في مؤسسة دبي للإعلام، حيث اكتسبت خبرة واسعة في مجال دراستها، ثم انتقلت للعمل في واحة دبي للسيلكون كما كانت جزءاً من فريق عمل إكسبو 2020، الذي حقق نجاحاً عالمياً باهراً.