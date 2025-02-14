شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 16 فلسطينيا فى اعتداءات المستوطنين بمنطقة المنيا فى بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الهلال الأحمر الفلسطينى اليوم إصابة 16 فلسطينيا فى اعتداءات المستوطنين بمنطقة المنيا في بيت لحم، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

أدان المجلس الوطنى الفلسطينى، اعتداء مستوطنين يتقدمهم الوزير المستقيل من حكومة الاحتلال الإسرائيلى المتطرف إيتمار بن غفير، على أراضى المواطنين فى قرية المنية شرق بيت لحم جنوب الضفة الغربية .

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" عن المجلس الوطني في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، إن هذه الاعتداءات تشكل تصعيدا خطيرا لخطط سياسة التهجير القسري والتوسع الاستعماري، التي تهدف إلى إنهاء الوجود الفلسطيني وفرض واقع استعماري جديد بقوة الإرهاب وإشراف حكومة اليمين المتطرفة.

ولفت إلى أن استيلاء المستوطنين على محاصيل القمح والشعير، واعتداءاتهم على المزارعين ورعاة الأغنام، تعد جزءا من سياسة ممنهجة تستهدف تفريغ الأرض من سكانها الأصليين.مؤكدا أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان وجريمة ضد الإنسانية وتستدعي تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي.

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي للتحرك الفعال وفرض عقوبات على المستعمرين المتطرفين وقياداتهم خاصة "سموتريتش" الذي طالب أمس بمحو قطاع عزة وإبادة جميع سكانه، إضافة إلى بن غفير المحرض على القتل والاعتداءات، كما دعا إلى ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومحاسبة مرتكبي الجرائم وفقا للقوانين الدولية.