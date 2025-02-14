شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل ترفض مقترحا فرنسيا يتيح خروج القوات الإسرائيلية من لبنان 18 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية عن مصادر إن إن إسرائيل رفضت مقترحا فرنسيا يتيح خروج القوات الإسرائيلية من لبنان بحلول 18 فبراير.

أكدت الصحيفة أن المقترح الفرنسي هو حلول قوات حفظ سلام أممية محل القوات الإسرائيلية في نقاط رئيسية جنوبى لبنان.

يذكرأن، قال رئيس البرلمان اللبناني، نبيه برى، إن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت لبنان أن جيش الاحتلال الإسرائيلى، سينسحب فى 18 فبراير الجارى، ولكنه سيبقى فى 5 نقاط فقط.

وأضاف: "أبلغت الأمريكيين باسمى وباسم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، رفضنا المطلق لذلك، وإذا بقى الاحتلال، فهذه مسؤولية الدولة اللبنانية والجيش يقوم بواجبه كاملا فى جنوب الليطاني".