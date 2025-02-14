شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: إسرائيل استخدمت مركزا صحيا تابعا لنا فى بيت لحم كمكان احتجاز والان مع تفاصيل الخبر

قالت وكالة الأونروا، إن "قوات الأمن الإسرائيلية، استخدمت مركز صحي تابع لوكالة الأونروا في مخيم العروب (قرب بيت لحم) كمكان احتجاز مؤقت خلال عملية تفتيش واعتقال في 12 فبراير، واقتحمت قوات الأمن الإسرائيلية المركز الصحي بالقوة واستخدمته لاحتجاز واستجواب عشرات السكان الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم في المخيم.

وأوضحت أن "هذا تطور جديد في تجاهل صارخ لحرمة مرافق الأمم المتحدة. ومن المؤسف أن هذا الحادث الأخير يتبع نمطًا من عمليات الاقتحام القسري لمنشآت الأونروا في الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023، من قبل قوات الأمن الإسرائيلية والجماعات المسلحة الفلسطينية".

وأكدت في بيان اليوم الجمعة أن "جميع مباني الأمم المتحدة محمية ولا يجوز انتهاك حرمتها بموجب القانون الدولي."

وتابعت: "منذ 30 يناير، ومع بدء تطبيق قوانين الكنيست، بما في ذلك سياسة عدم الاتصال بين الأونروا والسلطات الإسرائيلية، لم تعد الوكالة قادرة على التعامل مع المسؤولين الإسرائيليين والإبلاغ المباشر عن مثل هذه الحوادث وحلها فور وقوعها".