شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين اللواء تمير يداى نائبا لرئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

قرر وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بالتنسيق مع رئيس الأركان المعين، اللواء (احتياط) إيال زامير، تعيين اللواء تمير ياداي نائبًا لرئيس الأركان، الذي كان أحد المرشحين الثلاثة لمنصب رئيس الأركان، سيحل محل نائب رئيس الأركان الحالي، اللواء أمير برعام، الذي تنتهي ولايته.

وذكر مكتب كاتس أن اللواء ياداي "هو ضابط مخضرم ومحترم شغل مناصب رئيسية بنجاح طوال سنواته العديدة في جيش الدفاع الإسرائيلي".

وأضاف كاتس: "أنا مقتنع بقدرة اللواء ياداي على تقديم مساهمة كبيرة في دوره كنائب لرئيس الأركان لتعزيز قوة جيش الدفاع الإسرائيلي وبناء قوته وقدراته الهجومية في مواجهة التحديات الأمنية العديدة التي نواجهها هذه الأيام".