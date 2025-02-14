شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تضبط تشكيل عصابى دولى وتحبط هجمات سيبرانية استهدفت أبراج الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الداخلية الكويتية الخميس أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية أحبطت هجمات سيبرانية واسعة النطاق استهدفت أبراج الاتصالات في الكويت.

وصدر عن الداخلية الكويتية بيان جاء فيه أنه "في إطار جهود وزارة الداخلية لتعزيز الأمن السيبراني ومكافحة جرائم النصب والاحتيال، تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلا بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، من ضبط تشكيل عصابي دولي متورط في تنفيذ هجمات سيبرانية واسعة استهدفت بعض أبراج الاتصالات والمصارف في دولة الكويت"، قائلة إن المتورطين هم من "الجنسية الصينية".

وأضاف بيان الداخلية: "تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغات من بعض شركات الاتصالات والمصارف حول تعرض شبكاتها لهجمات سيبرانية، وعلى الفور، باشرت الفرق الأمنية المختصة عمليات البحث والتحري، حيث تبين وجود تأثير خارجي ناجم عن استخدام أجهزة إلكترونية متطورة مكّنت العصابة من اختراق شبكات الاتصال وبث رسائل احتيالية مكثفة تنتحل صفة بعض المصارف، بهدف سرقة بيانات الحسابات البنكية والاستيلاء على الأموال، ومن خلال أجهزة تتبع الإشارة، تم تحديد مصدر الإشارات المشتبه بها من قبل الفريق المختص، والتي تبين أنها صادرة من إحدى المركبات في منطقة الفروانية".

وتابعت الداخلية في بيانها: "انتقلت الفرق الأمنية فورا إلى الموقع المحدد، حيث تم رصد المركبة المشبوهة، وفي أثناء الاقتراب منها، لوحظ تأثر شبكة الهواتف المحمولة، مع سماع أصوات أجهزة إلكترونية من داخلها، وتم ضبط سائق المركبة، وهو من الجنسية الصينية، إلى جانب الأجهزة الإلكترونية التي كانت بحوزته، وتم التحفظ عليها جميعا. وبعد استصدار إذن من النيابة العامة لتفتيش مقر إقامته، عُثر على أجهزة إضافية ووسائل فنية تُستخدم في تحليل البيانات المخترقة".

وأكملت: "وخلال التحقيق، أقر المتهم بمشاركته مع آخرين في اختراق شبكات الاتصالات وإرسال رسائل احتيالية تنتحل صفة المصارف وشركات الاتصالات بهدف النصب والاحتيال. وبعد استكمال عمليات البحث والتحري، تم تحديد هويات باقي أفراد التشكيل العصابي وضبطهم. كما أظهرت نتائج الاستعلام عن طريق البصمة البيومترية أن هوياتهم الفعلية لا تتطابق مع الهويات المستخدمة، ما كشف عن تورطهم في عمليات تزوير لإخفاء هوياتهم الحقيقية والتخفي عن الجهات الأمنية".

وأوضحت الوزارة أنه "تمت إحالة المتهمين إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم"، مؤكدة "التزامها التام بالتصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن البلاد.

وشددت على أهمية تعزيز الأمن السيبراني كجزء أساسي من استراتيجياتها لحماية الوطن والمجتمع، لافتا إلى أن الوزارة تواصل تطوير أنظمتها وتقنياتها الأمنية لمواكبة التحديات الحديثة، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار وحماية البيانات والمعلومات من أي تهديدات رقمية.