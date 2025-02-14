شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: بوتين وبن سلمان يقضيان ساعات طويلة فى الحديث عن المشاكل العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف فى حديثه للقناة "الأولى" الروسية الخميس، أن مستوى العلاقات بين روسيا والمملكة العربية السعودية مرتفع.

ولفت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمضى ساعات طويلة في محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث ناقشا القضايا العالمية.

وعلق المتحدث باسم الكرملين على إمكانية لقاء بوتين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض، قائلا: "صرح الرئيس ترامب بعد المحادثة بأنه يقدر قيادة المملكة العربية السعودية كدولة شريكة. ومن المعروف أيضا أن بوتين يتمتع بعلاقات طيبة جدا مع ولي العهد، وقد أمضيا بالفعل ساعات طويلة في مناقشة القضايا العالمية".

وأضاف بيسكوف: "المملكة العربية السعودية هي دولة نتعاون معها بشكل بناء في مجالات مختلفة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ذكر العاصمة السعودية الرياض كمكان محتمل للقاء مع بوتين، وذلك خلال حديثه مع الصحفيين بعد محادثته مع الرئيس الروسي.