شكرا لقرائتكم خبر عن تضامن عربى مع ألمانيا بعد حادث الدهس فى "ميونيخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت دول عربية، الخميس، عن تضامنها مع ألمانيا بعد حادث الدهس الذي شهدته مدينة ميونيخ، وأدى لإصابة العشرات.

وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عن تضامنها مع جمهورية ألمانيا الاتحادية وشعبها، جراء حادث الدهس الذي وقع في ميونيخ.

وأكدت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - وقوف دولة فلسطين إلى جانب ألمانيا وشعبها، مشددة على رفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

من جانبها، أدانت دولة الإمارات عملية الدهس الإجرامية التي أدت إلى إصابة عدد من الأشخاص الأبرياء ، وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية ، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) ، أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف الآمنين وتؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

وعبَّرت عن تضامنها مع جمهورية ألمانيا الاتحادية وشعبها جراء هذا العمل المستهجن، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

بدورها، أعربت وزارة الخارجية العراقية عن إدانتها الشديدة لحادث الدهس في ميونيخ ، وأكدت ، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، تضامن العراق مع حكومة وشعب ألمانيا في مواجهة هذا الحادث الإجرامي، ورفض العنف والإرهاب بجميع أشكاله وصوره، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

من جهتها، أدانت دولة قطر حادث الدهس الذي أدى إلى مقتل شخص واصابة العشرات ، وجددت وزارة الخارجية القطرية ، في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا) ، موقف دولة قطر الرافض للعنف والأعمال الإجرامية التي تستهدف الأبرياء العزل ، وأكدت تضامنها التام مع ألمانيا في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار، معبرة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحية، وحكومة وشعب ألمانيا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

بدورها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت حادث الدهس ، وأكدت تضامن الكويت مع حكومة وشعب ألمانيا ، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.