سعودي يفوز بلقب أفضل معلم في العالم ومليون دولار

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من دبي: كرم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي المعلم منصور المنصور من المملكة العربية السعودية، الفائز بجائزة أفضل معلم في العالم المقدمة من مجموعة جيمس للتعليم، بقيمة مليون دولار أميركي، وذلك ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، المنعقدة في دبي.

وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن المعلم يمثل ركيزة للنهضة المعرفية والحضارية للأمم، وعاملاً أساسياً في أي جهد تنموي، وأن الممكن الأهم للأمم في سعيها لبناء مستقبلها، يتمثل في العلم ودوره في صناعة المستقبل.

إلهام الأجيال

وقال الشيخ حمدان بن محمد إن "دور المعلم يتجاوز نقل المعرفة إلى إلهام الأجيال الجديدة لتبتكر مستقبلاً أفضل، من خلال ما يفتحه لهم من آفاق المعرفة والإبداع والتحفيز، والتجارب المبتكرة التي تشجعهم على مزيد من المثابرة والعمل، للمشاركة بفاعلية في صناعة مستقبل مجتمعاتهم".

5000 مرشح

وتم اختيار منصور المنصور المعلم في مدرسة الأمير سعود بن جلوي بالأحساء بالمملكة العربية السعودية، من بين أكثر من 5000 مرشح من 89 دولة حول العالم، تكريماً لإسهاماته البارزة في مجال التعليم. حيث استطاع أن يقدم أكثر من 3000 ساعة من العمل التطوعي في مجتمعه، ما ساهم في إحداث تغييرات إيجابية في حياة المئات من الأيتام الموهوبين.

وتعد جائزة "أفضل معلم في العالم" المقدمة من مجموعة جيمس للتعليم، والتي تنظمها مؤسسة فاركي، بالتعاون مع اليونسكو، وتستضيفها القمة العالمية للحكومات هذا العام، من أهم وأبرز الجوائز من نوعها في العالم.

وتهدف الجائزة إلى تقدير وتكريم المعلمين الاستثنائيين الذين قدموا مساهمات متميزة لمهنة التعليم، وتسلّط الضوء على الدور الحيوي الذي يؤديه المعلم في تشكيل وعي المجتمع.