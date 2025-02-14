شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال قرب معسكر حوارة جنوبى مدينة نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى النار على فلسطينى قرب معسكر حوارة جنوبي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، بعد اصطدام سيارته ببوابة المعسكر مما أدى إلى استشهاده، وفق هيئة البث الإسرائيلية.



بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب عيسى جبالي برصاص الاحتلال قرب بلدة حوارة، وأكدت احتجاز جثمانه لدى قوات الاحتلال.