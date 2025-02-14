شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الإسرائيلى يصدق على خطط هجومية حال فشل استكمال صفقة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت القناة 14 الإسرائيلية إن وزير الدفاع يسرائيل كاتس صدق على خطط هجومية كبيرة فى حال فشل الصفقة رسميا.

قالت قناة القاهرة الإخبارية عن الأمم المتحدة، قولها أن الحفاظ على وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، مهم للعمل الإنساني.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلى، أعلن أنه رصد إطلاق قذيفة صاروخية داخل غزة وقد سقطت داخل القطاع، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وأوضح جيش الاحتلال: "مصممون على تطبيق كافة شروط اتفاق وقف إطلاق النار كاملة لإعادة المحتجزين".