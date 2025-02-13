شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تستقبل أطفالا فلسطينيين من غزة للعلاج من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية إنطلاق رحلة خاصة إلى إيطاليا قادمة من مصر على متنها 45 شخصا تضم أطفالا بقطاع غزة مع مرافقيهم لتلقي العلاج.



وقالت الوزارة ، في بيان اليوم ، إنه سيتم استقبال المرضى ورعايتهم في أفضل المستشفيات الإيطالية ، وأشارت إلى أن إيطاليا تؤكد دعمها للمدنيين في قطاع غزة وبذل جهودها لتخفيف معاناتهم باتخاذ إجراءات ملموسة.



وأوضحت أن هذه الأنشطة تضاف إلى المبادرات الإنسانية التي نفذتها إيطاليا لصالح الشعب الفلسطيني، بما في ذلك العملية المشتركة مع الأردن.



وكانت وزارة الخارجية الإيطالية قد ذكرت أن أربعة عشر طفلا فلسطينيا مصابا بالسرطان غادروا قطاع غزة لتلقي العلاج في إيطاليا.