الخليج اليوم .. الكرملين: "الرياض" مكان مناسب لانعقاد المباحثات مع ترمب

الرياض - كتب موسى القحطاني -

في سياق التفاعل السياسي بشأن انعقاد الاجتماع الأول بين الرئيس الأميركي ترمب ونظيره الروسي في الرياض، قال الكرملين إن انعقاد المباحثات بين بوتين وترمب في العاصمة السعودية يعد مناسباً للطرفين. وذلك بشأن وضع حد للحرب الروسية في أوكرانيا.

وقبل ذلك، رجّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن تكون العاصمة الرياض مقراً لانعقاد الاجتماع الأول مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في السعودية، في إطار مساعيه لوضع حد للحرب الروسية في أوكرانيا، وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "سنلتقي في السعودية"، .. "ولي العهد السعودي سيشارك في لقائي مع بوتين، وأضاف أن "السعودية مكان جيد لاستضافة المباحثات مع بوتين" وذلك بعد بضع ساعات من مكالمة هاتفية مع بوتين اتفقا خلالها على إطلاق مفاوضات سلام حول أوكرانيا.

في السياق ذاته، يقول المحلل السياسي جاسر الجاسر لـ الرابعة إن رغبة الرئيسان ترمب وبوتين في عقد اللقاء في السعودية بمشاركة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تعود للموثوقية وإدراك طبيعة دور السعودية في الأزمة.

وقبل ذلك، أدت السعودية دوراً فاعلاً في إطار اهتمامها في تبني المبادرات الإنسانية، إذ قادت وساطة بين روسيا وأوكرانيا أسهمت في الإفراج عن 10 أسرى من المغرب وأميركا وبريطانيا والسويد وكرواتيا لتؤكد الوساطة التي قادها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اهتمام السعودية في تبني المبادرات الإنسانية انطلاقاً من دورها المتعاظم إقليمياً وعالمياً وتوجيه بوصلة تأثير ذلك الدور في إطار تكريس السلام والاستقرار انطلاقاً من أولويات سياسة الرياض الخارجية.