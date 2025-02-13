الخليج اليوم .. مصدر مسؤول: نجاح جهود مصر وقطر في تذليل عقبات وقف إطلاق النار في غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشفت مصادر مطلعة عن نجاح الجهود التي تقودها مصر ودولة قطر في تذليل عقبات استكمال وقف إطلاق النار في غزة.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر رسمية، التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد تلقى إشارات إيجابية عن التزام حماس بالصفقة.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول فلسطيني مقرب من جهود الوساطة، أن الاتصالات التي أجراها الوسطاء نجحت في ضمان التزام الأطراف بمواصلة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة.

وكان وفد حماس برئاسة خليل الحية قد انهى اجتماعا استمر عدة ساعات مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصري اللواء حسن رشاد.

وأكدت مصادر مصرية أن الأمور تتجه نحو الانفراج وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار واستئناف إطلاق سراح الأسرى من الجانبين.

ومساء الاثنين، أعلن الناطق العسكري باسم "كتائب القسام"، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم السبت القادم، بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.

ومن جانبه، أمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة "حماس" حتى يوم السبت المقبل للتراجع عن تعليق عملية تبادل الأسرى بسبب الخروقات الإسرائيلية، مؤكدا أنه سيدعو لإلغاء وقف إطلاق النار.

وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة "حماس" بعودة الحرب إلى قطاع غزة في حال لم يتم استئناف عملية تبادل الأسرى حتى ظهر يوم السبت المقبل.