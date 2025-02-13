شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: سأستقبل الرئيس السورى أحمد الشرع قريبا فى باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إنه على سيستقبل الرئيس السورى أحمد الشرع قريبا فى باريس، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.

أكد ماكرون أن باريس ستسمح بسفر اللاجئين السوريين لبلدهم والعودة لفرنسا، مؤكدا أنه لا ينبغي السماح بعودة ميليشيات إيرانية لسوريا

أوضح ماكرون أنه يجب دمج قوات "قسد" فى الجيش السورى، مشيرا إلى أن قوات "قسد" ساعدت في هزيمة داعش ولن نتخلى عنها.

ماكرون: جاهزون لدعم السلطات الانتقالية فى سوريا لتحقيق الاستقرار.