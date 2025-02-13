شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: إزالة الحواجز الأسمنتية والأسلاك الشائكة فى محيط السرايا الحكومية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أفاد المكتب الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء اللبنانى، اليوم الخميس، بأنه تمت إزالة الحواجز الأسمنتية والأسلاك الشائكة فى شوارع محيطة بالسرايا الحكومية.
وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء اللبنانى - حسبما ذكرت وكالة الانباء اللبنانية - أن القرار جاء بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء اللبناني، الدكتور نواف سلام، مشيرًا إلى أن إزالة الحواجز جاء بهدف تسهيل حركة المرور والمساهمة فى إعادة الحياة إلى وسط العاصمة بيروت.
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