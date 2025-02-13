الخليج اليوم .. رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين: القوات تستعد للتدخل عسكريا إذا نفذ ترامب تهديده في

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين مهدي المشاط أن القوات في أهبة الاستعداد للتدخل عسكريا إذا أقدم "المجرم ترامب" على تنفيذ تهديده.

ودعا المشاط إلى "الخروج المليوني يوم غد استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي"، بحسب ما نقلت وكالة "سبأ" للأنباء.

وأكد المشاط أن "القوات المسلحة في أهبة الجهوزية والاستعداد لتنفيذ توجيهات قائد الثورة، والتدخل العسكري في حال أقدم المجرم ترامب على تنفيذ تهديده".

وحث الشعب اليمني ومسؤولي الدولة على الخروج المليوني المشرف استجابة لدعوة الحوثي.

وفي وقت سابق، أكد قائد حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن عبد الملك الحوثي، أنه إذا نفذت أميركا وإسرائيل خطة تهجير أهل غزة فإن الحركة ستتدخل بالقصف الصاروخي والعمليات البحرية.

وشدد الحوثي على أن "إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه هي مصادرة لحق يتفرع عنه حقوق كثيرة"، مشيرا إلى أن "ترامب أصبح يكرر هذه الأطروحة ويسعى إلى الترويج لها والإقناع بها وبدأ يمارس الضغوط على بعض الأنظمة العربية للقبول بها".

وعن تهديد ترامب لغزة بشأن الافراج عن الأسرى الإسرائيليين يوم السبت، قال الحوثي: "الجحيم لك أنت وأمثالك من الطغاة والظالمين والمجرمين والمستكبرين"، مضيفا: "لا يمكن أن يقبل إخوتنا المجاهدون في فلسطين بأن يخرجوا كل من لديهم من أسرى العدو دون إتمام عملية التبادل للأسرى".

المصدر: سبأ