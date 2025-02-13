الخليج اليوم .. دبي.. معلم سعودي يفوز بجائزة قيمتها مليون دولار

الرياض - كتب موسى القحطاني -

فاز معلم سعودي معروف بأعماله الخيرية ومساعدته للسجناء بـ"جائزة المعلم العالمية" التي تبلغ قيمتها مليون دولار في دبي.

وحصل المعلم منصور المنصور على الجائزة مع اختتام فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي، وهو حدث سنوي يجذب القادة من مختلف أنحاء العالم.

يشار إلى أن المنصور هو أيضا مؤلف ومعروف بأعماله في مجتمعه، والتي تشمل برنامجا ساعد في ضمان حصول الأفراد على خدمة صيانة مكيفات الهواء خلال أشهر الصيف ودرجات الحرارة المرتفعة في السعودية.

جدير بالذكر أن الجائزة يتم منحها من جانب مؤسسة "فاركي"، التي قام مؤسسها، صني فاركي، بتأسيس شركة "GEMS Education"، التي تقوم بإدارة عشرات المدارس في مصر وقطر والإمارات العربية المتحدة.

والمنصور هو تاسع معلم يفوز بالجائزة من المؤسسة، التي بدأت توزيع الجائزة لأول مرة في عام 2015.

المصدر: AP