الخليج اليوم .. البحرية الأمريكية: حاملة الطائرات ترومان تصطدم بسفينة تجارية قرب سواحل مصر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

صرح وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم بأن السعودية تقدر إجمالي الاستثمارات المطلوبة لقطاع البنية التحتية النشط بتريليون دولار خلال 10 أعوام مقبلة.

وأوضح الإبراهيم، خلال مشاركته في منتدى "صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص" اليوم الخميس في الرياض، أن مساهمة القطاع الخاص في اقتصاد السعودية تبلغ 46%، وترتفع إلى 65% إذا شملت محفظة صندوق الاستثمارات العامة وشركاته، من 40% قبل إطلاق رؤية 2030.

ويوفر صندوق الاستثمارات العامة السعودي عبر منصة تابعة له فرصا استثمارية للقطاع الخاص تقدر بـ40 مليار ريال، وذلك بهدف تحفيز وجذب الاستثمارات في كامل سلسلة القيمة، وفقا لما قاله محافظ الصندوق ياسر الرميان خلال افتتاح أعمال المنتدى أمس الأربعاء.

وبلغت قيمة مشروعات السعودية المعلن عنها في إطار "رؤية 2030" منذ إطلاقها عام 2016 نحو 1.3 تريليون دولار، بحسب بيانات شركة الاستشارات العقارية "نايت فرانك" في سبتمبر الماضي.

وأكد وزير الاقتصاد أن ما يهم الحكومة ليس فقط تحقيق الرقم المستهدف بشكل مجرد، ولكن أن تمثل تلك الحصة القطاع الخاص غير المتأثر بالحكومة، معتبرا ذلك هو المؤشر الحقيقي على النجاح.

المصدر: الاقتصادية