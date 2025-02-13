شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها الدعوة للتطبيع مع إسرائيل.. تعرف على التهم الموجهة لفجر السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت محكمة الجنايات بالكويت اليوم الخميس، حكمها ضد الإعلامية الكويتية فجر السعيد بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وفق صحيفة الأنباء الكويتية.

وتواجه فجر السعيد، عدة تهم كان في مقدمتها تهمة الدعوة إلى التطبيع مع الكيان المحتل - وتم تبرئتها من هذه التهمة - كما وجهت لها تهمة إذاعة أخبار كاذبة وإساءة استعمال شبكة المعلوماتية ونقل أخبار مختلقة لا أساس لها من الصحة.

ومن جانبها قد حركت وزارة الداخلية الكويتية شكوى ضد السعيد اتهمتها فيها بالإضرار بمصالح البلاد ومخالفة القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل رقم 21 لسنة 1964، وبإذاعة أخبار كاذبة بشأن عزم الكويت التطبيع مع إسرائيل.

وقد تم توقيف الاعلامية الكويتية وحبسها احتياطيا على ذمة التحقيق في العاشر من يناير الماضي، بسبب الدعوة للتطبيع مع إسرائيل والإضرار بالمصالح العامة للبلاد.

أتى ذلك، بعدما ظهرت في فيديو نشرته على حسابها في "إكس"، مع شخصين قالت إنهما إسرائيليان من "أبناء العم"، ورحبت بهما في بيتها بولاية جورجيا.

ومن جانبها أنكرت السعيد الاتهامات الموجهة إليها والمتعلقة بالدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل، وإذاعة أخبار كاذبة بشأن عزم الكويت التطبيع معها، قائلة إنها ذكرت فقط أنها ستزور إسرائيل بعدما تطبع الكويت معها.

وكانت فجر السعيد قد سبق ودعت منذ عام 2019، للتطبيع مع إسرائيل، كما زارت مدينة القدس وظهرت في الإعلام الإسرائيلي.