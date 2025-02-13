شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق للنار وإرسال آليات عسكرية لمناطق أمنة.. خروقات الاحتلال منذ اتفاق غزة والان مع تفاصيل الخبر

شهد اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة وقوات الاحتلال الإسرائيلي خروقات عديدة منذ بداية الاتفاق الذى دخل حيز التنفيذ في منتصف الشهر الماضى، وكان لجانب دولة الاحتلال نصيب الأسد في تلك الانتهاكات التي تراوحت بين عمليات إطلاق للنار أو إرسال أليات عسكرية إلى مناطق تعتبر أمنة وفقا للاتفاقية.

وأفادت منصات إعلامية مختلفة التوغل المتكرر لآليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال خارج محور فيلادلفيا، خاصة في مناطق مثل تل زعرب، دوار العودة، حى السلام، تل السلطان، والحى السعودى، وهدم أربع منازل خارج المنطقة العازلة.

1 - شهد قطاع غزة منذ بدء إعلان وقف إطلاق النار يوم 2025/1/19 وحتى يوم 2025/2/10 العديد من الخروقات الإسرائيلية الميدانية والتي تمثل أبرزها في الآتى:

أ- تكرار توغل الآليات العسكرية بشكل يومى خارج محور فيلادلفيا خاصة بمناطق (دوار العودة - تل زعرب- حى السلام- تل السلطان- الحى السعودى) وهدم عدد "4" منازل بحى البراهمة خارج المنطقة العازلة.

ب- تقدم آليات خلال أيام 2025/1/24، 23، 22 من محور "تتساريم" تجاه جنوب القطاع وإطلاق النار بصورة عشوائية على المواطنين.

ج- تحليق طيران الاستطلاع بصورة يومية في فترات المنع المحددة، حيث تم إحصاء "105" خرقًا للطيران المختلف

د- منع الصيادين من النزول للبحر وإطلاق النار عليهم.

ه- تأخير الانسحاب من شارع صلاح الدين في اليوم الثاني والعشرين حتى الساعه 4 بدعوى عدم إتمام انسحاب الآليات.

٢-جاء إجمالي الخروقات الميدانية الإسرائيلية حتى يوم 2025/2/11 على النحو التالى:

أ- إطلاق النيران تجاه المواطنين خارج المناطق العازلة عدد "36" مرة مما أسفر عن استشهاد "22" مواطن وإصابة "59" آخرين.

ب- تحليق الطيران بمخالفة للاتفاق "105" مرة.

ج- احتجاز "5" سائقين وصيادين.

د- "29" حالة توغل للآليات.

٣- تمثلت أبرز الخروقات فيما يتعلق بالمعتقلين في الآتى:

أ- تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في الدفعة الثالثة إلى الساعه 5 مساءا بدلًا من الساعه 1 مساءا.

ب- تعرض المعتقلين للضرب خلال إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية.

ج- تغيير بعض الأسماء دون تنسيق مسبق.

د- عدم السماح لأسر المبعدين بالخروج من الضفة الغربية لزيارتهم.

٤-تركزت أبرز الخروقات في مجال الإغاثة في الآتى:



أ- عدم دخول المعدات الثقيلة لرفع الركام (تم دخول عدد "4" فقط).

ب- عدم دخول أي كرافانات.

ج- عدم السماح بدخول مواد البناء لإعادة ترميم المستشفيات ومراكز الدفاع المدنى.

د- عدم إدخال معدات الدفاع المدنى والسيولة النقدية والمحروقات للتجارى.

5- استمرار التصريحات السياسية الإسرائيلية الداعية إلى تهجير مواطني القطاع، الأمر الذى أعطى انطباعًا أن إسرائيل لا تريد الاستمرار في تنفيذ الاتفاق وتعمل على تنفيذ خطة الرئيس "ترامب" للتهجير.

6- التأخير في بدء مفاوضات المرحلة الثانية وتسريب شروط تعجيزية لا يمكن القبول بها.