شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يشارك بافتتاح أعمال الدورة العادية للمجلس الاقتصادى على المستوى الوزارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في افتتاح أعمال الدورة العادية (115) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، والتي عقدت اليوم الخميس الموافق 13 فبراير 2025 بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وبحسب بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم الخميس ، صرح وزير مفوض جمال رشدي المتحدة الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط ألقى كلمة تطرق خلالها إلى التطورات السريعة والمتلاحقة التي تمر بها المنطقة العربية منذ العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومخططات الاحتلال الإسرائيلي التوسعية في الضفة الغربية وإعادة تموضع معداته العسكرية ومواصلة ارتكاب جرائم الحرب بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف المتحدث بأن أبو الغيط أكد في كلمته على الموقف العربي الموحد والرافض لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، والذي يخالف بشكل صارخ قواعد القانون الدولي الذي بُني على أساسه التنظيم الدولي المعاصر، كما أنه يمثل محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وهي قضية العرب المركزية.

وأشار المتحدث إلى أن أبو الغيط شدد على أهمية التحرك الفاعل على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً من أجل التخفيف من التداعيات الكارثية التي خلفتها هذه الجرائم الإسرائيلية، وعليه دعا أبو الغيط المجلس إلى تبني خطط إغاثية طارئة لنجدة الشعب الفلسطيني ووضع ضوابط محددة لمتابعة تنفيذ هذه الخطط.

تجدر الإشارة إلى أن أبو الغيط أثنى على الموضوعات الهامة التي سيناقشها المجلس ومن بينها الإعداد للملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في دورتها العادية القادمة بجمهورية العراق، والتي باتت أكثر إلحاحاً على الأجندة التنموية العربية خاصة في ظل التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



