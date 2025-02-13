الخليج اليوم .. شاهد.. تفاصيل ضبط عملية تهريب إيرانية لدعم الحوثيين عبر البحر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت قوات البحرية التابعة للمقاومة الوطنية في الساحل الغربي اليمني، مساء الأربعاء، ضبط 9 إيرانيين و3 باكستانيين، كانوا على متن قارب شراعي يحمل شحنة أسمدة "مجانية" قادمة من إيران ومتوجهة إلى مواني الحديدة الخاضعة لميليشيا الحوثي، والتي قالت إنها "ضمن آليات التمويل المتنوعة من قِبل نظام طهران لذراعه في اليمن".

وقال الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية، إن القوات البحرية تلقت معلومات من شُعبة الاستخبارات العامة، عن "سنبوق" مشبوه يُبحر في الممر الملاحي الدولي عرض البحر الأحمر في طريقه إلى الحديدة.

وأضاف أن دورية من البحرية اعترضت السنبوق، الذي يُدعى "زيد"، ووجدت على متنه 9 إيرانيين و3 باكستانيين أقروا بأنهم في طريقهم إلى ميناء الصليف في الحديدة، قادمين من ميناء تشابهار الإيراني.

وأورد أسماء الإيرانيين، وهم: عبدالغني عبدالله رساني، وعبدالله بار محمد، وأسلم كشوك أرون، ومحسن شيرك أرون، ومرتضى محمد آين، وأنيس عثمان أربا تزادا، وعبدالله محمد رئيسي، وأمين إسماعيل نزار كوهين، والباكستانيون: عبدالله صالح دادا، وأوزيز عبدالعزيز صالح دادا، وفرحان قادر باكش.

وبحسب إعلام المقاومة الوطنية، فقد أقر العناصر في اعترافاتهم "الموثقة بالصوت والصورة"، بإبحار مركبين شراعيين من نوع "سنبوق" مملوكين لشخص إيراني يدعى "شيخي" ومتوجهين لليمن، وأن مبلغ أخذ الشحنة كان مغريًا، "وبأوراق مزورة توحي بأن الشحنة انطلقت من ميناء كراتشي في باكستان وليس من تشابهار الإيراني".

وتضمنت الاعترافات أن أحد المراكب ويسمى "عمران" غرق قبالة عُمان لسوء الأحوال الجوية وتم إنقاذ طاقمه وإرسالهم مع "سنبوق" آخر إلى باكستان، وفيما كان المركب الثاني "زيد" على وشك الغرق اتجه إلى جيبوتي لإصلاح الأضرار قبل إبحاره.

وبحسب الاعترافات، فإن الباكستانيين لا يعلمون أن الشحنة متجهة لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، وكانت دورية أميركية قد اعترضت القارب في بحر العرب وفحصت الشحنة وعاينت الأوراق "المزورة"، وبعد ثلاث ساعات سمحت لهم بمواصلة الإبحار، وفقًا للاعترافات.