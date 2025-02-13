انهيار مبنى يخلّف قتيلًا و4 مصابين في البحرين

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من المنامة: أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، فجر اليوم، عن وفاة شخص واحد وإصابة أربعة آخرين في حادث انهيار مبنى سكني وتجاري في منطقة عراد، شرق مدينة المحرق. وأوضحت الوزارة أن المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب الانهيار يعود إلى انفجار أسطوانة غاز داخل المبنى.

ووفقًا لبيان وزارة الداخلية البحرينية، فإن فرق الدفاع المدني باشرت عمليات الإنقاذ فور وقوع الحادث، حيث تمكنت من انتشال شخصين آسيويين من تحت الأنقاض وإنقاذهما، بينما توفي شخص واحد وأصيب أربعة آخرون. وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأضافت الوزارة أن الدفاع المدني استجاب بسرعة للحادث، حيث وصلت سبع آليات إنقاذ وإطفاء إلى الموقع في وقت قياسي، بمشاركة 38 فردًا من الدفاع المدني الذين بدأوا على الفور أعمال رفع الأنقاض وتأمين الموقع من جميع الجهات.

كما عملت الجهات المعنية بوزارة الداخلية على ضبط وتسهيل الحركة المرورية في محيط المبنى المنهار، لضمان سلامة الفرق الميدانية وسكان المنطقة.

وذكرت الوزارة في بيانها أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث، حيث تم استدعاء مالك المبنى وبدء أعمال البحث والتحري للكشف عن ملابسات الانفجار والانهيار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

وأكدت الداخلية البحرينية أنها ستواصل تقديم المزيد من التفاصيل حول الحادث فور توفرها، بينما تستمر فرق الدفاع المدني في عمليات إزالة الأنقاض والتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين تحت الركام.