شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدعو لتعزيز مجالات العمل المشترك لتجاوز الظروف الاستثنائية بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الاقتصاد بدولة الإمارات عبد الله بن طوق إن الدورة الجديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي ستترأسها دولة البحرين ستُمثل منصة بارزة لتعزيز النقاش وتنسيق الجهود المشتركة حول الفرص الاقتصادية والتنموية الجديدة في شتّى المجالات، والتي من شأنها دعم التكامل العربي الاقتصادي والاجتماعي خلال المرحلة المُقبلة، وتعزيز استدامة اقتصاداتنا العربية.

وأضاف خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري المنعقد اليوم الخميس بمقر الامانة العامة للجامعة العربية، أن الاجتماع يأتي في ظروف استثنائية صعبة تشهدها منطقتنا العربية من تحديات كبرى وأزمات متواصلة ومقترنة بأوضاعٍ اقتصادية واجتماعية متغيرة، وذات تأثيرات قوية على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمُختَلفِ دُوَلِنا العربية، الأمر الذي يحتم علينا ضرورة تعزيز التعاون المشترك والتكاتف والتلاحم أكثر من أي وقت مضى، لإيجاد الحلول المناسبة التي تساعدنا على تخطي تلك التحديات والأزمات والمضي قدماً بمسيرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي لمنطقتنا العربية إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً.

ولا شك أن التركيز والاهتمام ببعض مجالات العمل المشترك ذات الأثر الإيجابي والملموس، بحسب بن طوق، وتعزيز دورها وتعظيم الاستفادة منها سيُسهم في الارتقاء بمنظومة العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي خلال الفترة القادمة.