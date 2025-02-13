شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال شعبى للملك عبد الله الثانى دعما لموقفه الرافض لتهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الآلاف من الأردنيين من مختلف محافظات المملكة، بالتوافد إلى مطار ماركا، للمشاركة فى الاستقبال الشعبي الحاشد للملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بعد عودتهما من زيارة العمل في الولايات المتحدة الأمريكية.

الأردنيون من مختلف المحافظات، بدأوا بالتجمع أمام مطار عمّان المدني في ماركا، تقديرا لمواقف الملك والثابتة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وكذلك الدفاع عن مصالح الأردن واستقراره وحماية الأردنيين ووضع ذلك فوق كل اعتبار.



وتوجه رئيس وأعضاء مجلس النواب الأردني إلى مطار ماركا ليكونوا في طليعة المستقبلين للملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين، بعد الدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي في جلسة المجلس لكافة أبناء الشعب الأردني في محافظاته وأريافه ومخيماته وبواديه بما يليق بمواقف الملك المشرفة الرافضة لمخططات التهجير والدفاع عن مصالح الأردن