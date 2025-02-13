شكرا لقرائتكم خبر عن جنايات الكويت تقضى بحبس فجر السعيد 3 سنوات مع الشغل والان مع تفاصيل الخبر

قضت محكمة الجنايات بالكويت بحبس الإعلامية الكويتية فجر السعيد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ فى قضية أمن دولة، وفق صحيفة القبس الكويتية.

وقد أسندت النيابة العامة بالكويت للسعيد تهم إذاعة أخبار كاذبة وإساءة استعمال شبكة المعلوماتية وأنها أقدمت على نقل خبر مختلق، وهي التهم التي تمت فيها إدانتها بحكم الحبس، أما تهمة الدعوة إلى التطبيع مع الكيان المحتل فتمت تبرئتها منها.

وكانت محكمة الجنايات بدولة الكويت قد رفضت إخلاء سبيل الإعلامية فجر السعيد، فى الدعوى المتهمة فيها، وحجزت القضية للحكم اليوم الخميس .

من جانبها، أنكرت السعيد الاتهامات الموجهة إليها والمتعلقة بالدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل، وإذاعة أخبار كاذبة بشأن عزم الكويت التطبيع معها، قائلة إنها ذكرت فقط أنها ستزور إسرائيل بعدما تطبع الكويت معها.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد حركت شكوى ضد السعيد اتهمتها فيها بالإضرار بمصالح البلاد ومخالفة القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل رقم 21 لسنة 1964، وبإذاعة أخبار كاذبة بشأن عزم الكويت التطبيع مع إسرائيل.