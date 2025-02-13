الخليج اليوم .. قطر تمد قطاع غزة بـ15 مليون لتر من الوقود

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قالت وكالة أنباء قطر إنه استكمالاً لتنفيذ توجيهات أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، فإن دولة قطر بدأت إمداد قطاع غزة بـ15 مليون لتر من الوقود ليبلغ حجم إجمالي الدعم القطري في هذا الصدد 30 مليون لتر من أجل تشغيل المستشفيات ومراكز إيواء النازحين، كما يأتي هذا الدعم تأكيدا على موقف دولة قطر الثابت ودعمها المستمر الهادف للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين، طبقاً للوكالة.

وقبل ذلك، أرسلت قطر في إطار استكمال أعمال جسرها البري لإمداد قطاع غزة بالوقود، الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية القطرية، قادمة من الأردن عبر معبر إيريز. وتقول وكالة أنباء قطر إن حجم المساعدات الإنسانية القطرية بلغ 2600 طن، مقدمة من صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية والهلال الأحمر القطري.