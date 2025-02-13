الخليج اليوم .. هذا مصير قاتل جدته في الكويت

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بعدما شهدت منطقة الرميثية في الكويت جريمة قتل بشعة، أقدم فيها مواطن كويتي على نحر جدته، طالبت النيابة العامة أخيراً في مرافعتها بتنفيذ أقصى عقوبة على المتهم جزاء لما ارتكبه، وأكدت ألا تهاون في تطبيق أحكام القانون على كل من تسول له نفسه الفتك بالروح المحرم إزهاقها، طبقاً لبيان نشرته عبر منصة "إكس".

ويقول البيان الذي اطلعت صفحة الخليج على نسخة منه: إن الواقعة الماثلة تضافرت أدلتها حتى شكلت نسيجاً واضحًا من الجزم واليقين، لا يعتريه شك أو تأويل تجلى فيها مسلك المتهم غير القويم وفتكه الأثيم وطغيانه العظيم، فلم تكن مجرد اعتداء على شخص، بل هي طعنة في صميم القيم الإنسانية، في صلة الرحم، ولم نكن أمام عدو قتل عدوه، ولا أمام خصم انتقم من خصمه، بل أمام حفيد قتل جدته.

وفي السياق ذاته، طالبت النيابة العامة بإيقاع أقصى عقاب على المتهم جزاءً لفعلته، في المقابل قال مصدر أمني لوسائل إعلامية كويتية، إن الجاني من مواليد عام 1994، وقد باغت جدته في منزلها "وهي من مواليد 1939، أي أنها تجاوزت الثمانين من العمر"، ونحرها بسكين في منزلها بمنطقه الرميثية ثم لاذ بالفرار.

وبعدئذ، تلقت وزارة الداخلية بلاغاً بالجريمة البشعة لينتقل رجال المباحث والأدلة الجنائية والطب الشرعي إلى المنزل وعاينوا جثة الجدة التي فارقت الحياة منحورة، ورفعوا آثار البصمات من مسرح الجريمة، فيما جرى القبض عليه في وقت قياسي.