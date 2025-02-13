شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال ينفذ عملية تفجير جنوب شرق خان يونس ويقتحم قرية غربى رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير قرب السياج الأمنى فى بلدة الفخارى جنوب شرق خان يونس.

كما قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال تقتحم قرية كفر نعمة غربي محافظة رام الله والبيرة بالضفة الغربية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن استشهاد 911 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.