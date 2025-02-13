شكرا لقرائتكم خبر عن عائلات الرهائن تغلق محور أيالون الرئيسى بتل أبيب للمطالبة باستكمال صفقة التبادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عائلات الرهائن الإسرائيليين أغلقت محور أيالون الرئيسي في تل أبيب للمطالبة بإتمام صفقة التبادل.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار -الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير أُطلق سراح 16 أسيرا، بينما من المقرر إطلاق سراح آخرين في مراحل لاحقة.

وفي رد فعلها، اتهمت حركة حماس إسرائيل بـ"عدم الالتزام" ببنود الاتفاق، وأعلنت قبل يومين إرجاء أي عمليات مبادلة "حتى إشعار آخر".