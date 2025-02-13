شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يدين تعسف الحوثيين تجاه موظفى الوكالات الأممية والمنظمات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية اليمنية، عن إدانتها بأشد العبارات الممارسات التعسفية التي تقوم القوات الحوثية تجاه موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في المناطق التي تقع تحت سيطرتها.

وطالبت الوزارة - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - الميليشيات الحوثية بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين لديها من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مجددة مطالبتها بنقل مقرات منظمات الأمم المتحدة إلى العاصمة اليمنية عدن لضمان أمن وسلامة جميع العاملين فيها.