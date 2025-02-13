شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسف تندد بتصاعد العنف الإسرائيلي ضد الأطفال في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" بتصاعد العنف الإسرائيلي ضد الأطفال في الأشهر الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة، حيث تنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلية حملة عسكرية واسعة النطاق، ودعت إلى "الوقف الفوري للأعمال المسلحة".

وقال المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إدوارد بيغبيدير، إن 13 طفلًا فلسطينيًا قتلوا في الضفة الغربية منذ مطلع العام، بينهم 7 أطفال قُتلوا بعد إطلاق الحملة الواسعة النطاق في شمال الضفة في 19 يناير الماضي.

الوقف الفوري للأعمال المسلحة

وأشار بيغبيدير في بيان، إلى مقتل طفل يبلغ عامين ونصف أصيبت والدته الحامل أيضًا في إطلاق النار، وفق اليونيسف.

وأضاف أن اليونيسيف تدين "جميع أعمال العنف ضد الأطفال" وتدعو إلى "الوقف الفوري للأعمال المسلحة في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة".

وشدد على "ضرورة حماية جميع المدنيين، بمن فيهم الأطفال دون استثناء".



ولفت البيان إلى "تسبب الاستخدام المتزايد للأسلحة المتفجرة والغارات الجوية والهدم في محافظات جنين وطولكرم وطوباس، بما في ذلك في مخيمات اللاجئين وغيرها من المناطق المكتظة بالسكان، في أضرار جسيمة للبنية التحتية الأساسية، ما أدى إلى انقطاع إمدادات المياه والكهرباء".

مقتل 195 طفلًا فلسطينيًا

ووفق اليونيسف، فقد قُتل 195 طفلًا فلسطينيًا في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأشار بيغبيدير إلى زيادة بنسبة 200% في عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قُتلوا في المنطقة خلال الأشهر الستة عشر الماضية مقارنة بالأشهر الستة عشر التي سبقتها.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، فقد قُتل 224 طفلا (218 فتى و6 فتيات) بين يناير 2023 ويناير 2025 في الضفة الغربية على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية أو مستعمرين إسرائيليين، أي نحو نصف العدد الإجمالي للأطفال الذين قتلوا في الضفة منذ بدأ المكتب توثيق هؤلاء الضحايا في عام 2005، والبالغ 468 طفلًا.

وأيضًا وفق المكتب، أصيب أكثر من 2500 طفل فلسطيني بجروح في الضفة الغربية بين يناير 2023 وديسمبر 2024.