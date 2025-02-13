شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن يثمن موقف فرنسا الرافض لتهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمّن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني موقف فرنسا الرافض لتهجير الفلسطينيين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، الأربعاء، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحثا خلاله، المستجدات الخطيرة في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكد الملك عبد الله الثاني موقف الأردن الرافض لأية محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، مشددا على ضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم.

وأشار العاهل الأردني، طبقا لبيان الديوان الملكي، إلى أهمية تكثيف الجهود الدولية لاستدامة وقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية.

ونبه الملك عبد الله إلى ضرورة وقف إجراءات الاستيطان، محذرا من خطورة التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

ودعا إلى العمل بفاعلية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.