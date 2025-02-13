اخبار الخليج

لسوء الأحوال الجوية.. إغلاق ميناء العريش البحري في مصر

0 نشر
واس - القاهرة 0 تبليغ

لسوء الأحوال الجوية.. إغلاق ميناء العريش البحري في مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن لسوء الأحوال الجوية.. إغلاق ميناء العريش البحري في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أُغلق اليوم ميناء العريش البحري بسبب سوء الأحوال الجوية في محافظة شمال سيناء المصرية.
وأوضح مصدر مسؤول في ميناء العريش البحري، أن قرار الإغلاق اعتبارًا من اليوم، وسيًعاد افتتاحه عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية.
وأشار إلى أن الميناء ينتظر وصول عدد من السفن لنقل المنتجات.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا