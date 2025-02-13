شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين.. وفاة شخص وإصابة 4 في حادث انهيار مبنى بعراد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشر الدفاع المدني البحريني حادث انهيار مبنى من طابقين يضم محلات تجارية وشققًا سكنية في عراد.

وحسبما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عبر حسابها على منصة إكس، تشير المعلومات الأولية إلى حالة وفاة واحدة، وانقاذ اثنين ونقلهما إلى المستشفى بعد انتشالهما من تحت الأنقاض، وإصابة 4 أشخاص.

كما جرى استدعاء مالك المبنى المنهار ومباشرة اعمال البحث والتحري للكشف عن ملابسات الحادث وأسبابه، والتحقيق فيها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.