مصادر بي بي سي: قمة عربية خماسية في الرياض قد تعقد الأسبوع المقبل

الرياص - اسماء السيد - تُجرى ترتيبات لعقد قمة خماسية تضم مصر والسعودية والإمارات والأردن وقطر، في الرياض، لمناقشة كيفية التعامل مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، وفق مصادر مصرية لبي بي سي.

ورجحت المصادر انعقاد القمة في 20 فبراير/شباط الحالي في العاصمة السعودية، قبل انعقاد القمة العربية الطارئة في 27 فبراير/شباط في القاهرة.

وكان العاهل الأردني عبدالله الثاني قد سُئل من قبل الصحافيين في البيت الأبيض الثلاثاء، عمّا إذا كان يؤيد خطة ترامب، فأجاب بأنّ مصر ستقدّم رداً، مشيراً إلى أنّ الدول العربية ستناقشه بعد ذلك في محادثات الرياض.

وقال العاهل الأردني إن ترامب "يتطلع إلى مجيء مصر لتقديم هذه الخطة. كما قلت، سنكون في السعودية لمناقشة كيفية عملنا مع الرئيس ومع الولايات المتحدة"، مضيفاً "فلننتظر حتى يأتي المصريون ويقدموا الخطة للرئيس".

مصر تعتزم طرح تصور لإعادة إعمار قطاع غزة

EPA دمار في مخيم جباليا في شمال قطاع غزة

من جانبها أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان، اعتزامها طرح تصور متكامل لإعادة إعمار قطاع غزة، وبصورة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وبما يتسق مع الحقوق الشرعية والقانونية لهذا الشعب.

وأضافت الخارجية في بيانها: "تعرب جمهورية مصر العربية عن تطلعها للتعاون مع الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس ترامب من أجل التوصل لسلام شامل وعادل في المنطقة، وذلك من خلال التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية تراعي حقوق شعوب المنطقة".

وشدد البيان على أن أي رؤية لحل القضية الفلسطينية ينبغي أن تأخذ في الاعتبار تجنب تعريض مكتسبات السلام في المنطقة للخطر، بالتوازي مع السعي لاحتواء والتعامل مع مسببات وجذور الصراع من خلال "إنهاء الاحتلال الاسرائيلى للأرض الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والتعايش المشترك بين شعوب المنطقة".